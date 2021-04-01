1 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 16 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать материнство последней конкурентки — мамы-сексолога Ксюши, которая воспитывает сына-подростка и не боится говорить с ним об интимных отношениях. Но не переступила ли Ксюша грань между просвещением и озабоченностью? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает сексолог Ксюша. Она воспитывает сына-подростка без комплексов. Уже с трех лет они откровенно говорили об интимной близости. С годами Никита лишь углублял свои знания по теме. Так ли эрудирован мальчик в других аспектах жизни? И стоит ли откровенно говорить с детьми о сексе? Готовы прокомментировать героини реалити и Дмитрий Карпачев.

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В 16 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему участницы обвинят Ксюшу в несамостоятельности?

Неужели мама на пенсии не выдержит напора Ксюши на мастер-классе и покинет шоу?

Как сын-подросток Ксюши на самом деле относится к профессии мамы?

Неужели мама-сексолог закрутила роман с женатым мужчиной?

Video: «Супермама» 3 сезон 16 выпуск от 01.04.2021: Чем удивит мама-сексолог Ксюша Супермама 3 сезон 16 выпуск: Неужели мама-сексолог Ксюша говорит со своим сыном на самые щекотливые темы? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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