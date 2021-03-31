31 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 15 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать до мами-контролерки Олени, яка разом із чоловіком виховує двох дочок. Жінка присвячує їм усю себе і вважає, що вона як мама повинна знати, де її діти. І в цьому їй допомагає спеціальна програма, яка відстежує геолокацію не тільки дочок, а й чоловіка. Та чи не перегинає Олена палицю? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Сьогодні гостей прийматиме мама двох доньок Олена. Вона пильно контролює все, що відбувається в їхньому домі! Олена точно знає геолокацію дітей, адже завжди стежить за ними за допомогою додатку. Крім того, так героїня контролює і свого чоловіка. Дітям не дозволено самостійно проводити час із друзями на вулиці, бо там, на думку мами, занадто багато небезпек. Чи погодяться з таким баченням виховання суперниці Олени?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 14 випуск: Стрільба зі зброї та ігри з вогнем — як живуть діти бізнес-мами Ірини?

У 15 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці довели дітей Олени до сліз?

Невже Олена на тренуваннях супроводжує дітей навіть до туалету?

Чи правда, що доньки мами-контролерки бояться всього на світі?

Яка сварка станеться між мамою-сексологинею і мамою-контролеркою?

Video: «Супермама» 3 сезон 15 випуск від 31.03.2021: Невже Олена контролює кожен крок своїх дітей? Супермама 3 сезон 15 випуск: Невже Олена контролює кожен крок своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.