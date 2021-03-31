31 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 15 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся к маме-контролеру Елене, которая вместе с мужем воспитывает двоих дочерей. Женщина посвящает им всю себя и считает, что она как мама должна знать, где ее дети. И в этом ей помогает специальная программа, которая отслеживает геолокацию не только дочерей, но и мужа. Но не перегибает ли Елена палку? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Сегодня гостей будет принимать мама двоих дочерей Елена. Она пристально контролирует все, что происходит в их доме! Елена даже в точности знает геолокацию детей, ведь всегда следит за ними с помощью приложения. Кроме того, так героиня поступает и со своим супругом. Детям не позволено самостоятельно проводить время с друзьями на улице, потому как там, по мнению мамы, слишком много опасностей. Согласятся ли с таким видением воспитания соперницы Лены?

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В 15 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему участницы довели детей Елены до слез?

Неужели Елена на тренировках сопровождает детей даже в туалет?

Правда ли, что дочери мамы-контролера боятся всего на свете?

Какая перепалка случится между мамой-сексологом и мамой-контролером?

Video: «Супермама» 3 сезон 15 выпуск от 31.03.2021: Неужели Елена контролирует каждый шаг своих детей? Супермама 3 сезон 15 выпуск: Неужели Елена контролирует каждый шаг своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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