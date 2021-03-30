30 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 14 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бізнес-мами Ірини, яка змалку виховує у своїх синів самостійність. Ірина з чоловіком не боячись залишають синів удома самих, адже впевнена, що з ними все буде добре. Та чи виправдана така легковажність? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Другою в гості запрошує бізнес-мама Ірина. Разом із чоловіком учасниця виховує 5-річного Тихона і 12-річного Микиту. Героїня реаліті багато працює і разом з чоловіком займається трьома різними бізнесами. З дитинства Ірина прищеплює синам самостійність, спокійно залишає їх удома без нагляду, адже точно знає, що все буде гаразд. Старший син завжди дбає про молодшого брата, він може і сніданок приготувати, і допомогти по господарству. Ірина впевнена, що діти самі мають набити власні ґулі, щоб у майбутньому їм було легше. Чи працює таке правило в сім’ї ― готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.

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У 13 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже 12-річний син Ірини безконтрольно стріляє в тварин?

Чи правда, що бізнес-мама переклала відповідальність за виховання молодшого сина на старшу дитину?

Чому мама-контролерка Олена не оцінила бізнес-старань своєї конкурентки?

Які претензії висловили суперниці щодо молодшого сина бізнес-мами Ірини?

Video: «Супермама» 3 сезон 14 випуск від 30.03.2021: Чим здивує бізнес-мама Ірина? Супермама 3 сезон 14 випуск: Невже бізнес-мама Іра зовсім не займається вихованням своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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