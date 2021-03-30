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«Супермама» 3 сезон 14 выпуск от 30.03.2021: Чем удивит бизнес-мама Ирина?

30.03.2021

30 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 14 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к бизнес-маме Ирине, которая с малых лет воспитывает в своих сыновьях самостоятельность. Ирина с мужем не боясь оставляют сыновей дома одних, ведь уверены, что с ними все будет в порядке. Но оправдана ли такая беспечность? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Второй в гости приглашает бизнес-мама Ирина. Вместе с супругом участница воспитывает 5-летнего Тихона и 12-летнего Никиту. Героиня реалити много работает и вместе с мужем занимается тремя разными бизнесами. С детства Ирина прививает сыновьям самостоятельность, спокойно оставляет их дома без присмотра, ведь точно знает, что все будет в порядке. Старший сын всегда заботится о младшем брате, он может и завтрак приготовить, и помочь по хозяйству. Ирина уверена, что дети сами должны набить шишки, чтобы в будущем им было легче. Работает ли такое правило в семье ― готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

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В 13 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Неужели 12-летний сын Ирины бесконтрольно стреляет в животных?
  • Правда ли, что бизнес-мама переложила ответственность за воспитание младшего сына на старшего ребенка?
  • Почему мама-контролер Елена не оценила бизнес-старания своей конкурентки?
  • Какие претензии высказали соперницы относительно младшего сына бизнес-мамы Ирины?

Video: «Супермама» 3 сезон 14 выпуск от 30.03.2021: Чем удивит бизнес-мама Ирина?

Супермама 3 сезон 14 выпуск: Неужели бизнес-мама Ира совсем не занимается воспитанием своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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