29 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 13 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня змагаються: мама на пенсії, мама-сексологиня, бізнес-мама і мама-контролерка. І першою запрошує гостей мама на пенсії Олена. Вона сама виховує двох доньок. Та чому старша полетіла від мами жити в іншу країну, а молодша не відвідує школи? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Претендентки на звання найкращої мами традиційно будуть оцінювати одна одну в таких категоріях: хазяйновитість, виховання дітей і самореалізація. Також свою думку про кожну висловить і ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Цього тижня змагатимуться учасниці зі столиці: мама на пенсії Олена, мама-сексологиня Ксенія, бізнес-мама Ірина та мама-контролерка Олена. Тотальний контроль чи ігри з вогнем, консервативне виховання чи повна відвертість? Котра з учасниць справді гідна звання супермами?

І першою шанс проявити себе отримує мама на пенсії Олена. Жінка сама виховує двох дочок: 24-річну Анастасію і 14-річну Анджеліну. У 2008 році Олена вийшла на пенсію і тепер кожну вільну хвилину намагається присвятити дітям. Вона вважає себе сучасною мамою, адже з молодшою ​​дочкою записує відео для TikTok, займається спортом і ходить на кастинги. Та як оцінять дружбу Олени з дочкою її конкурентки?

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У 13 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують одна на одну під час знайомства?

Чому суперниці подумають, що Олена надто сильно намагається контролювати свою старшу дочку?

Невже жінка була військовою і чому так рано вийшла на пенсію?

Яка трагічна історія сталася зі старшим сином героїні?

Чому Олена з донькою переїхала до Києва?

Невже мама на пенсії дозволяє своїй молодшій дочці не відвідувати школи?

Чи правда, що в Анджеліни зовсім немає друзів?

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