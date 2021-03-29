29 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе соревнуются: мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер. И первой приглашает гостей мама на пенсии Елена. Она одна воспитывает двоих дочерей. Однако почему старшая улетела от мамы жить в другую страну, а младшая не посещает школу? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Претендентки на звание лучшей мамы традиционно будут оценивать друг друга в таких категориях: хозяйственность, воспитание детей и самореализация. Также свое мнение о каждой выскажет и ведущий проекта Дмитрий Карпачев. На этой неделе будут соревноваться киевлянки: мама на пенсии Елена, мама-сексолог Ксения, бизнес-мама Ирина и мама-контролер Елена. Тотальный контроль или игры с огнем, консервативное воспитание или полная откровенность? Кто из участниц действительно достоин звания супермамы?

И первой шанс проявить себя получает мама на пенсии Елена. Женщина одна воспитывает двоих дочерей: 24-летнюю Анастасию и 14-летнюю Анджелину. В 2008 году Елена вышла на пенсию и теперь каждую свободную минуту старается посвятить детям. Она считает себя современной мамой, ведь с младшей дочерью записывает видео для TikTok, занимается спортом и ходит на кастинги. Как оценят дружбу Елены с дочерью ее конкурентки?

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В 13 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют друг на друга во время знакомства?

Почему соперницы подумают, что Елена слишком сильно пытается контролировать свою старшую дочь?

Неужели она была военной и почему так рано вышла на пенсию?

Какая трагическая история произошла со старшим сыном героини?

Почему Елена с дочерью переехала в Киев?

Неужели мама на пенсии разрешает своей младшей дочери не посещать школу?

Правда ли, что у Анджелины совсем нет друзей?

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