25 березня закінчився третій тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». І фінал був дуже спекотним! Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов був обурений поведінкою учасниць і тим, що вони просто злили конкуренток. Тому ведучий проєкту анулював бали всіх учасниць, щоб зрівняти їх. Свої ж бонусні бали він віддав унікальній мамі Оксані. Саме вона й отримала заповітне звання цього тижня. Про те, чому унікальна мама вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Для мене участь у проєкті була якимось виходом із зони комфорту. Це таке випробування критикою та оцінкою мене іншими людьми. Мені було важливо подивитися на себе збоку. Я хотіла зрозуміти, чи хочу змін. Зізнаюся, завдяки проєкту я перестала соромитися своїх почуттів.

Яке враження на вас справили учасниці?

Усі учасниці хороші і в кожної є те, чого не вистачає іншим. Ми, правда, всі дуже різні, але якраз тому легко показати одна одній, як можна вдосконалюватися. Лера, наприклад, мене захоплює своєю напористістю, силою, яскравими емоціями. Олена — чудова жінка, яка живе душею. Вона просто уособлює справжню берегиню домашнього вогнища. Кожна учасниця прекрасна по-своєму.

Під час випуску ви розповіли про те, як вам складно було після пологів. Де ви брали сили, щоб справлятися з труднощами?

Після пологів була потужна підтримка друзів, просто навколишніх людей. Вони в мене вірили і захоплювалися — і я починала вірити в себе. Вірила в те, що впораюся, що витримаю.

Ваш чоловік відмовився від дітей і не бере участі в їх вихованні. Ви пробачили йому? Якби зараз він вирішив з’явитися у вашому житті і житті ваших дітей, дозволили б йому це?

Чоловіка за себе я пробачила давно, але за дітей — ні, напевно. Тому що досі боляче, що він їх зрадив. Якби він просто зараз з’явився, швидше за все, я не дозволила б йому бачитися з дітьми. Хочу, щоб вони виросли, мали свої судження, а не розривалися з батьком, який любить тільки тоді, коли це зручно.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди порадив вам трохи відкоригувати стосунки зі старшою дочкою. Ви прислухалися до його поради?

Чесно кажучи, я не могла зрозуміти, що відбувається? Чому у стосунках з Алісою якісь постійні гойдалки: то все круто, то вона йде в регрес.

Зізнаюся, моє почуття провини заважало адекватно оцінити. Однак я знайшла вихід! Я зрозуміла, що почуття провини і моє терпіння заважали мені зрозуміти, що я злюся. Коли я стала чесно висловлювати свої емоції, негативні почуття, злість, але при цьому залишатися її мамою, Аліса стала спокійнішою. Така собі психологія навиворіт вийшла.

Я переглянула свої почуття, засунула почуття провини куди подалі і, чесно, дихати стало легше.

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