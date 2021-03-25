25 марта закончилась третья неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». И финал был очень жарким! Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев был возмущен поведением участниц и тем, что они просто слили конкуренток. Поэтому ведущий проекта аннулировал баллы всех участниц, чтобы уравнять их. Свои же бонусные баллы он отдал уникальной маме Оксане. Именно она и получила заветное звание на этой неделе. О том, почему уникальная мама решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Для меня участие в проекте было неким выходом из зоны комфорта. Это такое испытание критикой и оценкой меня другими людьми. Мне было важно посмотреть на себя со стороны. Я хотела понять, хочу ли перемен. Признаюсь, благодаря проекту я перестала стесняться своих чувств.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Все участницы хорошие и у каждой есть то, чего не хватает другим. Мы, правда, все очень разные, но как раз поэтому легко показать друг другу, как можно совершенствоваться. Лера, например, меня восхищает своей напористостью, силой, яркими эмоциями. Лена — чудесная женщина, живущая душой. Она просто олицетворяет настоящую берегиню домашнего очага. Каждая участница прекрасна по-своему.

Во время выпуска вы рассказали о том, как вам сложно было после родов. Где вы брали силы, чтобы справляться с трудностями?

После родов была мощная поддержка друзей, просто окружающих. Они в меня верили и восхищались — и я начинала верить в себя. Верила в то, что справлюсь, что выдержу.

Ваш муж отказался от детей и не принимает участия в их воспитании. Вы простили его? Если бы сейчас он решил появиться в вашей жизни и жизни ваших детей, разрешили бы ему это?

Мужа за себя я простила давно, но за детей — нет, наверное. Потому что до сих пор больно, что он их предал. Если бы он прямо сейчас появился, скорее всего, я бы не разрешила ему видеться с детьми. Хочу, чтобы они выросли, имели свои суждения, а не разрывались с отцом, который любит только тогда, когда удобно.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам немного откорректировать отношения со старшей дочерью. Вы прислушались к его совету?

Честно говоря, я не могла понять, что происходит? Почему в отношениях с Алисой какие-то постоянные качели: то все круто, то она уходит в регресс.

Признаюсь, мое чувство вины мешало адекватно оценить. Однако я нашла выход! Я поняла, что чувство вины и мое терпение мешали мне понять, что я злюсь. Когда я стала честно выражать свои эмоции, негативные чувства, злость, но при этом оставаться ее мамой, Алиса стала спокойнее. Этакая психология наизнанку получилась.

Я пересмотрела свои чувства, засунула чувство вины куда подальше и, честно, дышать стало легче.

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