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«Супермама» 3 сезон: хто переміг у 12 випуску від 25.03.2021

25.03.2021

Сьогодні, 25 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 12 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: мама проти правил Лера, мама з ринку Олена, унікальна мама Оксана чи люксова мама Оля?

супермама

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Мама проти правил, мама з ринку, люксова мама та унікальна мама — учасниці нового тижня

У перший день учасниці вирушили в гості до мами проти правил Лери. Вона виховує трьох дітей і намагається не обмежувати їхню свободу. Однак учасниці побачили, що Лера може спокійно дати дітям зіркового ляща. Конкурентки обурилися такими совдепівськими методами виховання, а також частково розкритикували той факт, що Лера залишає дітей під наглядом своєї старшої 11-річної дочки.

Зовсім інші правила панують в домі у мами з ринку Олени. Жінка виховує довгоочікувану доньку Соню. Дівчинка з двох років професійно займається моделінгом і в 6 років уже є обличчям понад 30 брендів. Однак учасницям здалося, що дівчинка не знає нічого про особисті кордони, а це може призвести до сумних наслідків.

супермама

Третьою майстер-клас із виховання продемонструвала унікальна мама Оксана, котра виховує шістьох дітей. Як зізнається мама п’ятірні, не зійти з розуму їй допомагають чіткі правила та режим. Однак конкуренткам здалося, що всі діти Оксани невиховані, а старша дочка й зовсім відмовляється йти на контакт із людьми.

І останньою гостей приймала люксова мама Оля. Жінка виховує трьох дітей і намагається дати їм усе найкраще. Ось тільки учасниці з’ясували, що Оля зовсім не контролює, чим займаються її діти на дозвіллі. До того ж люксова мама частенько дозволяє собі пригубити алкогольні напої, а це, на думку суперниць, дуже погано.

супермама

Так хто ж отримав звання супермами? У фіналі було дуже спекотно. Під час підбиття підсумків з’ясувалося, що люксова мама Оля спеціально занизила конкуренткам оцінки і поставила нулі. Не вищі були й оцінки в мами з ринку Олени. У такий спосіб учасниці вирішили злити свою конкурентку — унікальну маму Оксану. Однак ведучий проєкту не зміг залишитися осторонь. Він повністю змінив правила реаліті й анулював бали учасниць. Усе для того, щоб оцінити їх по-чесному. Свої ж 10 балів експерт із питань дитячої вікової психології віддав мамі п’ятірні Оксані. Саме вона отримала звання супермами цього тижня.

супермама

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