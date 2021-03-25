Сегодня, 25 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 12 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама против правил Лера, мама с рынка Елена, уникальная мама Оксана или люксовая мама Оля?

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В первый день участницы отправились в гости к маме против правил Лере. Она воспитывает троих детей и старается не ограничивать их свободу. Однако участницы увидели, что Лера может спокойно дать детям звездного леща. Конкурентки возмутились такими совдеповскими методами воспитания, а также частично раскритиковали тот факт, что Лера оставляет детей под присмотром своей старшей 11-летней дочери.

Совсем другие правила царят в доме у мамы с рынка Елены. Женщина воспитывает долгожданную дочь Соню. Девочка с двух лет профессионально занимается моделингом и в 6 лет уже является лицом более 30 брендов. Однако участницам показалось, что малышка не знает ничего о личных границах, а это может привести к печальным последствиям.

Третьей мастер-класс по воспитанию продемонстрировала уникальная мама Оксана, которая воспитывает шестерых детей. Как признается мама пятерняшек, не сойти с ума ей помогают четкие правила и режим. Однако конкуренткам показалось, что все дети Оксаны невоспитанны, а старшая дочь и вовсе отказывается идти на контакт с людьми.

И последней гостей принимала люксовая мама Оля. Женщина воспитывает троих детей и пытается дать им все самое лучшее. Вот только участницы выяснили, что Оля совсем не контролирует, чем занимаются ее дети в свободное время. К тому же люксовая мама частенько позволяет себе пригубить алкогольные напитки, а это, по мнению соперниц, очень плохо.

Так кто же получил звание супермамы? В финале было очень жарко. Во время подведения итогов выяснилось, что люксовая мама Оля специально занизила конкуренткам оценки и поставила нули. Не выше были и оценки у мамы с рынка Елены. Таким образом участницы решили слить свою конкурентку — уникальную маму Оксану. Однако ведущий проекта не смог остаться в стороне. Он полностью изменил правила реалити и аннулировал баллы участниц. Все для того, чтобы оценить их по-честному. Свои же 10 баллов эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал маме пятерняшек Оксане. Именно она получила звание супермамы на этой неделе.

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