25 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 12 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Проте спершу учасниці вирушать у гості до останньої конкурентки — люксової мами Олі. Жінка виховує трьох дітей і намагається дати їм усе найкраще. Та чи не використовують її діти? І що порадить Ользі ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує Ольга, яка влаштовує своїм чадам розкішне дитинство. Разом із чоловіком мама виховує трьох дітей. Сім’я живе в достатку і ні в чому не має потреби: тільки найкраща їжа, найдорожчі іграшки та речі, найкращі курорти й умови життя. Крім того, діти розвиваються і відвідують різні секції. Ольга встигає приділяти час і родині, і власному бізнесу. Вона впевнена, що в їхньому домі панує гармонія. Та чи погодяться з цим інші?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 11 випуск: Майстер-клас із виховання від унікальної мами п’ятірні Оксани

У 12 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що в люксової мами проблеми з алкоголем?

Як суперниці відреагують на те, що старші діти не живуть з люксовою мамою Олею?

Чи правда, що Ольга зовсім не контролює дозвілля своїх дітей?

Яка трагедія сталася з батьками люксової мами?

Невже Ольга жила з першим чоловіком тільки заради грошей?

Хто з учасниць вирішив злити своїх конкуренток?

Чому Дмитро Карпачов повністю змінить правила проєкту?

Video: «Супермама» 3 сезон 12 випуск від 25.03.2021: Чим здивує люксова мама Оля? Супермама 3 сезон 12 випуск: Невже люксова мама Оля зловживає алкоголем? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.