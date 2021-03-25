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«Супермама» 3 сезон 12 выпуск от 25.03.2021: Чем удивит люксовая мама Оля?

25.03.2021

25 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 12 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание. Но прежде участницы отправятся в гости к последней конкурентке — люксовой маме Оле. Женщина воспитывает троих детей и пытается дать им самое лучшее. Но не используют ли ее дети? И что посоветует Ольге ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает Ольга, которая устраивает своим чадам роскошное детство. Вместе с супругом мама воспитывает троих детей. Семья живет в достатке и ни в чем не нуждается: только лучшая еда, самые дорогие игрушки и вещи, лучшие курорты и условия жизни. Кроме того, дети развиваются и посещают разные секции. Ольга успевает уделять время и семье, и своему бизнесу. Она уверена, что в их доме царит гармония. Согласятся ли с этим остальные?

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В 12 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Почему участницам покажется, что у люксовой мамы проблемы с алкоголем?
  • Как соперницы отреагируют на то, что старшие дети не живут с люксовой мамой Олей?
  • Правда ли, что Ольга совсем не контролирует свободное времяпрепровождение своих детей?
  • Какая трагедия случилась с родителями люксовой мамы?
  • Неужели Ольга жила с первым мужем только ради денег?
  • Кто из участниц решил слить своих конкуренток?
  • Почему Дмитрий Карпачев полностью изменит правила проекта?

Video: «Супермама» 3 сезон 12 выпуск от 25.03.2021: Чем удивит люксовая мама Оля?

Супермама 3 сезон 12 выпуск: Неужели люксовая мама ОЛя злоупотребляет алкоголем? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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