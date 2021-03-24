24 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 11 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати методи виховання унікальної мами п’ятірні Оксани. Жінка має шістьох дітей. Та чи вдалося їй знайти гармонію? І що порадить Оксані ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Героїні реаліті вирушають у гості до мами шістьох дітей Оксани. Учасниця проєкту — єдина в Україні мама п’ятірні. Допомагає Оксані з дітьми її мама. Разом вони розробили справжню систему правил, які дають змогу справлятися з малюками. Чи вдається зберігати гармонію і дисципліну в їхньому домі?

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В 11 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Яке враження на учасниць справлять шість дітей унікальної мами?

Чому суперниці позаздрять Оксані?

Хто з учасниць звинуватить Оксану в поганому вихованні дітей?

Із якими труднощами зіткнулася Оксана відразу після народження дітей? І чи змогла вона знайти гармонію?

Video: «Супермама» 3 сезон 11 випуск від 24.03.2021: Якими секретами виховання поділиться мама п’ятірні Оксана? Супермама 3 сезон 11 випуск: Якими секретами виховання поділиться мама пятерняшек Оксана? Як прокоментує їх Дмитро Карпачов?

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