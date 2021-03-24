«Супермама» 3 сезон 11 выпуск от 24.03.2021: Какими секретами воспитания поделится мама пятерняшек Оксана?
24.03.2021
24 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 11 выпуск третьего сезона психологического реалити«Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать методы воспитания уникальной мамы пятерняшек Оксаны. Женщина растит шестерых детей. Но удалось ли ей найти гармонию? И что посоветует Оксане ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?
Героини реалити отправляются в гости к маме шестерых детей Оксане. Участница проекта является единственной в Украине мамой пятерняшек. Помогает Оксане с детьми ее мама. Вместе они разработали настоящую систему правил, которые позволяют справляться с малышами. Получается ли сохранять гармонию и дисциплину в их доме?