24 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 11 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать методы воспитания уникальной мамы пятерняшек Оксаны. Женщина растит шестерых детей. Но удалось ли ей найти гармонию? И что посоветует Оксане ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Героини реалити отправляются в гости к маме шестерых детей Оксане. Участница проекта является единственной в Украине мамой пятерняшек. Помогает Оксане с детьми ее мама. Вместе они разработали настоящую систему правил, которые позволяют справляться с малышами. Получается ли сохранять гармонию и дисциплину в их доме?

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В 11 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Какое впечатление на участниц произведут шесть детей уникальной мамы?

Почему соперницы позавидуют Оксане?

Кто из участниц обвинит Оксану в плохом воспитании детей?

С какими сложностями столкнулась Оксана сразу после рождения детей? И смогла ли она найти гармонию?

Video: «Супермама» 3 сезон 11 выпуск от 24.03.2021: Какими секретами воспитания поделится мама пятерняшек Оксана? Супермама 3 сезон 11 выпуск: Какими секретами воспитания поделится мама пятерняшек Оксана? Как прокомментирует их Дмитрий Карпачев?

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