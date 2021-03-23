«Супермама» 3 сезон 10 випуск від 23.03.2021: Чим здивує суперниць мама з ринку Олена?
23.03.2021
23 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Другою гостей прийматиме колоритна мама з ринку Олена, яка виховує доньку справжньою зіркою. Її дівчинка з двох років професійно займається моделінгом і є обличчям понад 30 брендів. Та до якої трагедії може призвести бажання бути популярною? І як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?
Другою в гості запрошує колоритна мама Олена. Софійка — пізня дитина в їхній сім’ї. З донечкою мама проводить увесь свій час і віддає їй всю себе. Соня артистична і талановита дівчинка, яка вже працює фотомоделлю і є обличчям понад 30 брендів. Олена ж встигає не тільки розкривати таланти дочки, а й працювати та займатися домашніми справами. Чи все гармонійно в їхній родині? Перевірять Дмитро Карпачов і героїні реаліті.