23 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Другою гостей прийматиме колоритна мама з ринку Олена, яка виховує доньку справжньою зіркою. Її дівчинка з двох років професійно займається моделінгом і є обличчям понад 30 брендів. Та до якої трагедії може призвести бажання бути популярною? І як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Другою в гості запрошує колоритна мама Олена. Софійка — пізня дитина в їхній сім’ї. З донечкою мама проводить увесь свій час і віддає їй всю себе. Соня артистична і талановита дівчинка, яка вже працює фотомоделлю і є обличчям понад 30 брендів. Олена ж встигає не тільки розкривати таланти дочки, а й працювати та займатися домашніми справами. Чи все гармонійно в їхній родині? Перевірять Дмитро Карпачов і героїні реаліті.

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У 10 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці поставляться до модельної кар’єри Соні ― єдиної дочки Олени?

Чи об’єктивно Олена оцінює артистичні здібності своєї доньки?

Чому суперницям здалося, що дочка Олени може опинитися в небезпеці?

Хто і чому влаштує вдома у мами з ринку грандіозний скандал?

Video: «Супермама» 3 сезон 10 випуск від 23.03.2021: Чим здивує суперниць мама з ринку Олена? Супермама 3 сезон 10 випуск: До якої трагедії може призвести нестримне бажання мами з ринку зробити зі своєї доньки зірку? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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