23 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 10 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Второй гостей будет принимать колоритная мама с рынка Елена, которая воспитывает дочь настоящей звездой. Ее девочка с двух лет профессионально занимается моделингом и является лицом более 30 брендов. Но к какой трагедии может привести желание быть популярной? И как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Второй в гости приглашает колоритная мама Елена. Сонечка — поздний ребенок в их семье. С дочерью мама проводит все свое время и отдает ей всю себя. Соня ― артистичная и талантливая девочка, уже сейчас она работает фотомоделью и является лицом более 30 брендов. Лена же успевает не только раскрывать таланты дочери, но и работать, а также заниматься домашними делами. Так ли все гармонично в их семье? Проверят Дмитрий Карпачев и героини реалити.

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В 10 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отнесутся к модельной карьере Сони — единственной дочери Елены?

Объективно ли Елена оценивает артистические способности своей дочери?

Почему соперницам показалось, что дочь Елены может оказаться в опасности?

Кто и почему устроит в доме мамы с рынка грандиозный скандал?

Video: «Супермама» 3 сезон 10 выпуск от 23.03.2021: Чем удивит соперниц мама с рынка Елена? Супермама 3 сезон 10 выпуск: К какой трагедии может привести безудержное желание мамы с рынка сделать из своей дочери звезду? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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