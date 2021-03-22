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У проєкті «Супермама» візьме участь мама п’ятірні з Одеси

22.03.2021

На третьому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьме участь унікальна мама п’ятірні з Одеси ― Оксана Кобелецька. Усі деталі в матеріалі.

супермама

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Оксана стала відомою, коли в липні 2016 року народила п’ятьох дітей: трьох хлопчиків і двох дівчаток. Цей випадок став унікальним не тільки для Одеси, а й для всієї України, адже багатоплідна вагітність вийшла природним шляхом, а не за допомогою ЕКЗ. Такий випадок буває один раз на 65 мільйонів пологів. До появи п’ятірні Оксана разом із чоловіком виховувала доньку Алісу. На жаль, чоловік не витримав напруги і незабаром після народження дітей покинув сім’ю.

Чи зможе Оксана перемогти в проєкті «Супермама»? Які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дізнайтеся всі подробиці в нових випусках психологічного реаліті «Супермама».

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