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В проекте «Супермама» примет участие мама пятерняшек из Одессы

22.03.2021

На третьей неделе в психологическом реалити «Супермама» примет участие уникальная мама пятерняшек из Одессы ― Оксана Кобелецкая. Все детали в материале.

супермама

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Оксана стала известной, когда в июле 2016 года родила пятерых детей: троих мальчиков и двух девочек. Этот случай стал уникальным не только для Одессы, но и для всей Украины, ведь многоплодная беременность получилась естественным путем, а не с помощью ЭКО. Такой случай выпадает один раз на 65 миллионов родов. До появления пятерняшек Оксана вместе с мужем воспитывала дочь Алису. К сожалению, мужчина не выдержал напряжения и вскоре после рождения детей оставил семью. 

Но сможет ли Оксана победить в проекте «Супермама»? Какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Узнайте все подробности в новых выпусках психологического реалити «Супермама».

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