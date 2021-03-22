На третьей неделе в психологическом реалити «Супермама» примет участие уникальная мама пятерняшек из Одессы ― Оксана Кобелецкая. Все детали в материале.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон: Мама против правил, мама с рынка, люксовая мама и уникальная мама — участницы новой недели

Оксана стала известной, когда в июле 2016 года родила пятерых детей: троих мальчиков и двух девочек. Этот случай стал уникальным не только для Одессы, но и для всей Украины, ведь многоплодная беременность получилась естественным путем, а не с помощью ЭКО. Такой случай выпадает один раз на 65 миллионов родов. До появления пятерняшек Оксана вместе с мужем воспитывала дочь Алису. К сожалению, мужчина не выдержал напряжения и вскоре после рождения детей оставил семью.

Но сможет ли Оксана победить в проекте «Супермама»? Какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Узнайте все подробности в новых выпусках психологического реалити «Супермама».

Читайте нас также в Viber и Telegram.