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«Супермама» 3 сезон 9 випуск від 22.03.2021: Чим здивує суперниць мама проти правил Лера?

22.03.2021

22 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць з Одеси схрестить свої мечі в боротьбі за звання найкращої. Цього тижня змагаються: мама проти правил, мама з ринку, люксова мама та унікальна мама. І першою гостей запрошує мама проти правил Лера. Жінка виховує трьох дітей і дозволяє їм практично все — наприклад, кричати і кататися на самокаті по квартирі. Однак Лера легко може дати своїм дітям «зірковий  пендель» або ляща і вважає, що це цілком нормально. Та як до цього поставляться учасниці, і що скаже ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання супермами! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація; у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання найкращої змагатимуться учасниці з сонячної Одеси: мама проти правил Лера, мама з ринку Олена, люксова мама Оля і унікальна мама Оксана. Цей тиждень буде дуже непередбачуваним, адже учасниці влаштують справжній бунт і спробують злити своїх конкуренток, а ведучий проєкту у фіналі повністю змінить правила реаліті.

І першою в гості запрошує мама трьох дітей Лера. Героїня не визнає жодних правил, дозволяє дітям проводити час за своїми вподобаннями і влаштовувати життя відповідно до своїх «хочу». Чи не шкодить це дисципліні в сім’ї готові перевірити суперниці Лери.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Мама проти правил, мама з ринку, люксова мама та унікальна мама — учасниці нового тижня

У 9 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на недівоче захоплення Лериної старшої дочки?
  • Невже Лера переклала обов’язки з догляду за своїм молодшим сином на старшу доньку?
  • Чому Лера практично сама виховує дітей?
  • Чому мама з ринку Олена розкритикує роботу Лери?
  • Навіщо Лерина мама проїхала 400 кілометрів, щоб потрапити на вечерю з суперницями?

Video: «Супермама» 3 сезон 9 випуск від 22.03.2021: Чим здивує суперниць мама проти правил Лера?

Супермама 3 сезон 9 випуск: Невже мама проти правил Лера спокійно може вдарити собственніх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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