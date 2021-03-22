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«Супермама» 3 сезон 9 выпуск от 22.03.2021: Чем удивит соперниц мама против правил Лера?

22.03.2021

22 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из Одессы скрестит свои мечи в борьбе за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: мама против правил, мама с рынка, люксовая мама и уникальная мама. И первой гостей приглашает мама против правил Лера. Женщина воспитывает троих детей и разрешает им практически все — например, кричать и кататься на самокате по квартире. Однако Лера легко может дать своим детям «звездный пендель» или леща и считает, что это вполне нормально. Но как к этому отнесутся участницы, и что скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание супермамы! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация; в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за звание лучшей будут бороться участницы из солнечной Одессы: мама против правил Лера, мама с рынка Елена, люксовая мама Оля и уникальная мама Оксана. Эта неделя будет очень непредсказуемой, ведь участницы устроят настоящий бунт и попытаются слить своих конкуренток, а ведущий проекта в финале полностью изменит правила реалити.

И первой в гости приглашает мама троих детей Лера. Героиня не признает никаких правил, позволяет детям проводить время по своим предпочтениям и устраивать жизнь в соответствии со своими «хочу». Не вредит ли это дисциплине в семье – готовы проверить соперницы Леры. 

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В 9 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как участницы отреагируют на недевичье увлечение старшей дочери Леры?
  • Неужели Лера переложила обязанности по присмотру за своим младшим сыном на старшую дочь?
  • Почему Лера практически одна воспитывает детей?
  • Почему мама с рынка Лена раскритикует работу Леры?
  • Зачем мама Леры проехала 400 километров, чтобы попасть на ужин с соперницами?

Video: «Супермама» 3 сезон 9 выпуск от 22.03.2021: Чем удивит соперниц мама против правил Лера?

Супермама 3 сезон 9 выпуск: Неужели мама против правил Лера спокойно может ударить собственніх детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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