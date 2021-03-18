Сьогодні, 18 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 8 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: ведична мама Тамара, мама трьох бешкетників Катя, мама на драйві Оля чи мама-досконалість Юля?

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У перший день учасниці вирушили в гості до ведичної мами Тамари. Вона дуже любить своїх синів і намагається провести з ними кожну вільну хвилину. Однак учасницям здалося, що Тамара занадто опікає своїх дітей.

Абсолютно протилежних поглядів на виховання дотримується мама трьох бешкетників Катя. В її домі панує повний хаос. Молодшу дочку Катя називає Мауглі, середня куштує на смак пластилін, пісок і навіть гайки, а старший син вважає, що приніс у мамине життя лише страждання, і боїться, що його відправлять жити в дитячий будинок. Учасниці були обурені халатністю і безвідповідальністю Каті.

А ось хто насправді відправив свою дитину жити окремо, так це драйвова мама Оля. Її старша дочка пішла з дому в 14 років. А середнього сина Оля сама відправила вчитися у військове училище. Та незважаючи на це, зараз у неї прекрасні взаємини з усіма своїми дітьми. Однак не всі матусі згодні з такою думкою.

А ось ідеальна Юля намагалася продемонструвати свою сім’ю у всій красі. Жінка запросила конкуренток на тренування старшого сина і змусила його прочитати вірш англійською мовою. Ось тільки, відрізаючи торт для дітей, Юля подбала лише про молодшого сина, чим викликала обурення з боку конкуренток.

Так хто ж отримав звання супермами? У фіналі було дуже спекотно. Драйвова мама звинуватила маму-досконалість у брехні. Оля впевнена: старший син Юлі живе з татом, адже вона може дозволити підняти на хлопчика руку. Однак сама учасниця звинувачення заперечує і вважає все брехнею.

Не менше здивувала своїх конкуренток і ведична мама Тамара, яка поставила мамі на драйві Олі самі нулі. Суперниці впевнені: у такий спосіб Тамара просто злила конкурентку. І навіть 10 бонусних балів для Олі від ведучого проєкту Дмитра Карпачова не врятували ситуацію. Тому цього тижня звання супермами отримала ведична мама Тамара.

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