Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 8 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: ведическая мама Тамара, мама троих сорванцов Катя, мама на драйве Оля или мама-совершенство Юля?

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В первый день участницы отправились в гости к ведической маме Тамаре. Она очень любит своих сыновей и пытается провести с ними каждую свободную минуту. Однако соперницы посчитали, что Тамара слишком опекает своих детей.

Абсолютно противоположных взглядов на воспитание придерживается мама троих сорванцов Катя. В ее доме царит полный хаос. Младшую дочь Катя называет Маугли, средняя пробует на вкус пластилин, песок и даже гайки, а вот старший сын считает, что принес в мамину жизнь одни страдания, и боится, что его отправят жить в детский дом. Участницы были возмущены халатностью и безответственностью Кати.

А вот кто на самом деле отправил своего ребенка жить отдельно, так это драйвовая мама Оля. Ее старшая дочь ушла из дома в 14 лет. А среднего сына мама сама отправила учиться в военное училище. Но несмотря на это, сейчас у Оли прекрасные отношения со всеми своими детьми. Однако не все мамочки согласны с таким мнением.

А вот идеальная Юля пыталась продемонстрировать свою семью во всей красе. Женщина пригласила конкуренток на тренировку старшего сына и заставила его прочитать стих на английском языке. Вот только, отрезая торт для детей, Юля позаботилась лишь о младшем сыне, чем вызвала бурю негодований со стороны конкуренток.

Так кто же получил звание супермамы? В финале было очень жарко. Драйвовая мама уличила маму-совершенство во вранье. Оля уверена: старший сын Юли живет с папой, ведь она может позволить поднять на мальчика руку. Однако сама участница обвинения отрицает и считает все враньем.

Не меньше удивила своих конкуренток и ведическая мама Тамара, которая поставила маме на драйве Оле одни нули. Соперницы сочли, что таким образом Тамара просто слила конкурентку. И даже 10 бонусных баллов для Оли от ведущего проекта Дмитрия Карпачева не спасли ситуацию. Так на этой неделе звание супермамы получила ведическая мама Тамара.

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