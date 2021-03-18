18 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 8 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу учасниці вирушать з інспекцією до мами-досконалості Юлі, яка виховує двох дітей. Вона вважає, що в усьому має бути порядок. Чи погодяться з цим суперниці, і що скаже ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки що в гості запрошує мама-досконалість Юлія. Героїня самостійно виховує двох синів: 12-річного Тимура і 4-річного Оскара. Юля — перфекціоністка по життю, тому з дитинства привчає дітей до режиму і порядку. Мама впевнена, що все по поличках повинно бути не тільки в шафі, а й у голові. Чи виходить у героїні за всієї вимогливості зберігати теплі стосунки з дітьми, а також хто з учасниць здобуде жадану перемогу — стане відомо в ефірі.

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У 8 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на спробу Юлі похвалитися своїми дітьми?

Яка трагедія сталася з чоловіком Юлії, і чому мами не дуже повірять у її щирість?

Який інцидент змусить суперниць засумніватися в однаковому ставленні Юлії до своїх синів?

Хто з учасниць проєкту затіяв нечесну гру і спробував злити конкурентку?

Video: «Супермама» 3 сезон 8 випуск від 18.03.2021: Чим здивує суперниць мама-досконалість Юля? Супермама 3 сезон 8 випуск: Невже мама-досконалість Юля контролірет каждій крок своїх сіновей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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