18 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 8 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание. Но прежде участницы отправятся с инспекцией к маме-совершенству Юле, которая воспитывает двоих детей. Она считает, что во всем должен быть порядок. Но согласятся ли с этим соперницы, и что скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока в гости приглашает мама-совершенство Юлия. Героиня самостоятельно воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Тимура и 4-летнего Оскара. Юля — перфекционист по жизни, поэтому с детства приучает детей к режиму и порядку. Мама уверена, что все по полочкам должно быть не только в шкафу, но и в голове. Получается ли у героини при всей требовательности сохранять теплые отношения с детьми, а также кто из участниц получит желанную победу — станет известно в эфире.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 7 выпуск: Почему дочь Оли ушла из дома в 14 лет

В 8 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на попытку Юли похвастаться своими детьми?

Какая трагедия произошла с мужем Юлии, и почему мамы не очень поверят в ее искренность?

Какой инцидент заставит соперниц усомниться в одинаковом отношении Юлии к своим сыновьям?

Кто из участниц проекта затеял нечестную игру и попытался слить конкурентку?

Video: «Супермама» 3 сезон 8 выпуск от 18.03.2021: Чем удивит соперниц мама-совершенство Юля? Супермама 3 сезон 8 выпуск: Неужели мама-совершенство Юля контролирет каждій шаг своих сіновей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.