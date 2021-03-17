17 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 7 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до драйвової мами Олі. Вона виховує трьох дітей, першу з яких народила в 15 років. Та чи виходить у неї бути хорошою мамою? І чому Оля вважає, що нічого страшного, якщо раптом її дочку зґвалтують? Як до цього поставляться конкурентки, і що скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Сьогодні в гості запрошує драйвова мама Ольга. Вона керує жіночою школою водіння, займається собою, а також виховує трьох дорослих дітей: 27-річну дочку, яка вже й сама мама, і двох синів. Уперше героїня випуску стала матір’ю в 15 років. Зараз вона вважає себе не тільки супермамою, а й супербабусею. Її головний секрет виховання — бути дітям подругою. Так, із дочкою Оля може піти в клуб, а з синами — провести вихідні за настільними іграми або приготуванням шашликів на дачі. Чи збереглися в їхній родині дисципліна і гармонія — готові перевірити суперниці Олі.

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У 7 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на те, що Ольга завагітніла в 14 років?

Чи займалася драйвова мама вихованням своєї старшої дочки?

Чому дочка Олі пішла від матері в 14 років?

Навіщо драйвова мама відправила свого сина у військове училище?

Чому учасниці будуть обурені методами виховання драйвової мами?

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