17 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 7 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к драйвовой маме Оле. Она воспитывает троих детей, первого из которых родила в 15 лет. Но получается ли у нее быть хорошей мамой? И почему Оля считает, что ничего страшного, если вдруг ее дочь изнасилуют? Как к этому отнесутся конкурентки, и что скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Сегодня в гости приглашает драйвовая мама Ольга. Она руководит женской школой вождения, занимается собой, а также воспитывает троих взрослых детей: 27-летнюю дочь, которая уже и сама мама, и двоих сыновей. Впервые героиня выпуска стала матерью в 15 лет. Сейчас она считает себя не только супермамой, но и супербабушкой. Ее главный секрет воспитания — быть детям другом. Так, с дочерью Оля может отправиться в клуб, а с сыновьями — провести выходные за настольными играми или приготовлением шашлыков на даче. Сохранились ли в их семье дисциплина и гармония — готовы проверить соперницы Оли.

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В 7 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на то, что Ольга забеременела в 14 лет?

Занималась ли драйвовая мама воспитанием своей старшей дочери?

Почему дочь Оли ушла от матери в 14 лет?

Зачем драйвовая мама отправила своего сына в военное училище?

Почему участницы будут возмущены методами воспитания драйвовой мамы Оли?

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