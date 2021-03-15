15 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць зі столиці розпочинає боротьбу за звання найкращої. Цього тижня змагаються: ведична мама, драйвова мама, мама-досконалість і мама трьох бешкетників. І першою гостей прийматиме ведична мама Тамара. Вона впевнена, що доля жінки — догоджати всім членам сім’ї. Та чи погодяться з цим конкурентки? І як прокоментує таку ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація; у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання найкращої змагатимуться столичні штучки: ведична мама Тамара, драйвова мама Оля, мама-досконалість Юля і мама трьох бешкетників Катя. Та чому боротьба учасниць перетвориться на викриття? І чия дитина порівняє життя зі своєю мамою з лігвом диявола?

Першою в гості запрошує мама двох дітей Тамара. Разом із чоловіком вона виховує шестирічного Андрія і чотирирічного Кирила. Головне завдання для героїні — виростити синів щасливими. Вона приділяє їм абсолютно весь свій час, залюбки займається господарством, удосконалює кулінарні здібності, щоб балувати і радувати своїх чоловіків. Ведична психологія — один із головних секретів, який допомагає Тамарі зберігати гармонію в житті. Та чи витримає вона натиск відразу трьох прискіпливих конкуренток? І як такі методи виховання оцінять учасниці?

У 5 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чим під час знайомства шокує конкуренток драйвова мама Оля?

Чому учасниці засумніваються в материнських здібностях Тамари?

Як матусі відреагують на заяву Тамари про те, що в минулому на її чоловіка наклали любовний приворот?

Що стало причиною різких змін Тамари і переходу у ведичну культуру?

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