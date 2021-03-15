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«Супермама» 3 сезон 5 выпуск от 15.03.2021: Чем шокирует ведическая мама Тамара?

15.03.2021

15 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из столицы начинает борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: ведическая мама, драйвовая мама, мама-совершенство и мама троих сорванцов. И первой гостей будет принимать ведическая мама Тамара. Она уверена, что удел женщины ― угождать всем членам семьи. Но согласятся ли с этим конкурентки? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

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Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация; в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за звание лучшей будут сражаться столичные штучки: ведическая мама Тамара, драйвовая мама Оля, мама-совершенство Юля и мама троих сорванцов Катя. Но почему борьба участниц превратится в разоблачения? И чей ребенок сравнит жизнь со своей мамой с логовом дьявола?

Первой в гости приглашает мама двоих детей Тамара. Вместе с супругом она воспитывает шестилетнего Андрея и четырехлетнего Кирилла. Главная задача для героини — вырастить сыновей счастливыми. Она уделяет им абсолютно все свое время, с радостью занимается хозяйством, совершенствует кулинарные способности, чтобы баловать и радовать своих мужчин. Ведическая психология — один из главных секретов, который помогает Тамаре сохранять гармонию в жизни. Но выдержит ли она напор сразу троих придирчивых конкуренток? И как такие методы воспитания оценят участницы?

супермама

В 5 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Чем во время знакомства шокирует конкуренток драйвовая мама Оля?
  • Почему участницы засомневаются в материнских способностях Тамары?
  • Как мамочки отреагируют на заявление Тамары о том, что в прошлом на ее мужа наложили любовный приворот?
  • Что стало причиной резких изменений Тамары и перехода в ведическую культуру?

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