Сьогодні, 11 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: зіркова мама Іра, мама-тамада Віка, мама-ютуберка Анна чи мама на хайпі Влада?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі ― учасниці нового тижня

У перший день учасниці вирушили в гості до зіркової мами Іри. Жінка називає себе успішною співачкою і сучасною мамою. Іра виховує 16-річну дочку і дозволяє їй курити, пити алкоголь і набивати татуювання. Однак жодна з конкуренток не підтримала таких методів виховання.

Не менше питань виникло в учасниць і до мами-ютуберки Анни. Її діти здалися їм занадто замкнутими і не зовсім вихованими. До того ж матусі припустили, що Анна удочерила молодшу дитину, щоб розбавити відеоконтент.

Та ще більше учасниць шокував відеоконтент, яким ділиться з підписниками мама на хайпі Влада. Дівчина транслювала весь процес своїх пологів у прямому ефірі Instagram. До того ж конкурентки осудили лайку, яку використовує мама на хайпі в присутності дитини, а спілкування з коханим Влади й зовсім шокувало їх.

Абсолютно протилежні стосунки складаються у мами-тамади Віки з доньками. Жінці вдалося вибудувати довірливі взаємини з дітьми. Їхній зв’язок настільки міцний, що її старша дочка навіть надсилає своїй мамі фотографії з побачень із хлопцями, до яких прикріплює геолокацію. Однак учасницям здалося, що Віка таким чином просто контролює свою дочку і не дозволяє їй жити самостійно.

Так хто ж здобув звання супермами? У фіналі було дуже спекотно. Зіркова мама Іра зізналася, що занижувала оцінки конкуренткам, бо дуже хотіла виграти. Через це між матусями виникла невелика суперечка, яку перервав ведучий проєкту Дмитро Карпачов. За результатами голосування найбільше балів набрала мама-тамада Віка. Однак усе могли змінити бонусні бали від експерта з питань дитячої вікової психології. Щоправда, Дмитро Карпачов цього разу не підтримав жодну з учасниць. Йому здалося, що ніхто не зміг виховати своїх дітей самостійними особистостями. Тому цього тижня перемогу виборола мама-тамада Віка.

Читайте нас також у Viber і Telegram.