Сегодня, 11 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: звездная мама Ира, мама-тамада Вика, мама-ютубер Анна или мама на хайпе Влада?

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В первый день участницы отправились в гости к звездной маме Ире. Женщина называет себя успешной певицей и современной мамой. Ира воспитывает 16-летнюю дочь и позволяет ей курить, пить алкоголь и набивать татуировки. Однако ни одна из конкуренток не поддержала такие методы воспитания.

Не меньше вопросов возникло у участниц к маме-ютуберу Анне. Ее дети показались им слишком замкнутыми и не совсем воспитанными. К тому же мамочки предположили, что Анна удочерила младшего ребенка, чтобы разбавить видеоконтент.

Но еще больше участниц шокировал тот видеоконтент, которым делится с подписчиками мама на хайпе Влада. Девушка транслировала весь процесс своих родов в прямом эфире Instagram. К тому же конкурентки осудили брань, которую использует мама на хайпе в присутствии ребенка, а общение с возлюбленным Влады и вовсе повергло их в шок.

Абсолютно противоположные отношения складываются у мамы-тамады Вики с дочерьми. Женщине удалось выстроить доверительные взаимоотношения с детьми. Их связь настолько крепкая, что ее старшая дочь даже скидывает своей маме фотографии со свиданий с парнями, к которым прикрепляет геолокацию. Однако участницам показалось, что Вика таким образом просто контролирует свою дочь и не позволяет ей жить самостоятельно.

Так кто же получил звание супермамы? В финале было очень жарко. Звездная мама Ира призналась, что занижала оценки конкуренткам, так как сильно хотела выиграть. Из-за этого между мамочками возник небольшой спор, который прервал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. По результатам голосования больше всего баллов набрала мама-тамада Вика. Однако все могли изменить бонусные баллы от эксперта по вопросам детской возрастной психологии. Правда, Дмитрий Карпачев в этот раз не поддержал ни одну из участниц. Ему показалось, что никто не смог воспитать своих детей самостоятельными личностями. Таким образом на этой неделе победу выборола мама-тамада Вика.

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