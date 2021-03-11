11 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто з учасниць отримає заповітне звання і чи отримає його взагалі! Але спершу конкурентки вирушать у гості до мами-тамади Віки. Жінка виховує двох дочок і запевняє, що дуже близька з ними. Настільки, що старша донька погоджує з мамою кандидатури хлопців, з якими ходить на побачення. Та чи правильно це? І як прокоментує таку ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — в гості запрошує душевна мама-тамада Вікторія. Разом із чоловіком вона виховує двох доньок: 22-річну Юлю і 11-річну Катю. Віка дуже активна і цілеспрямована мама: здобула три вищі освіти, працює в кількох сферах і постійно вдосконалюється. Цього героїня вчить і своїх дочок. У їхній родині панує тепло, затишок і дружня атмосфера. Чи погодяться з цим інші учасниці? А також, хто переможе цього разу і чи переможе взагалі — стане відомо сьогодні.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 3 випуск: Зйомки в еротиці та пологи в прямому ефірі — чим ще шокувала мама на хайпі Влада?

У 4 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому Влада жорстко розкритикувала ресторан своєї конкурентки?

Невже старша дочка Віки змушена узгоджувати з мамою кандидатури своїх кавалерів?

Чи правда, що 22-річна дочка мами-тамади — незаймана?

Яка трагічна історія сталася в родині Віки?

Невже Дмитро Карпачов не віддасть перемогу жодній з учасниць?

Video: «Супермама» 3 сезон 4 випуск від 11.03.2021: Невже цього тижня ніхто не отримає звання найкращої? Супермама 3 сезон 4 випуск: старша дочка мами-тамади змушена узгоджувати з нею кандидатури своїх хлопців? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.