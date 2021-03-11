11 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 4 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет ясно, кто из участниц получит заветное звание и получит ли его вообще! Но прежде конкурентки отправятся в гости к маме-тамаде Вике. Женщина воспитывает двоих дочерей и уверяет, что очень близка с ними. Настолько, что старшая дочь согласовывает с мамой кандидатуры парней, с которыми ходит на свидания. Но правильно ли это? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает душевная мама-тамада Виктория. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей: 22-летнюю Юлю и 11-летнюю Катю. Вика очень активная и целеустремленная мама: получила три высших образования, работает в нескольких сферах и постоянно совершенствуется. Этому героиня учит и своих дочерей. В их семье царит тепло, уют и дружеская атмосфера. Согласятся ли с этим остальные участницы? А также, кто победит в этот раз и победит ли — станет известно сегодня.

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В 4 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему Влада жестко раскритиковала ресторан своей конкурентки?

Неужели старшая дочь Вики вынуждена согласовывать с мамой кандидатуры своих парней?

Правда ли, что 22-летняя дочь мамы-тамады — девственница?

Какая трагическая история произошла в семье Вики?

Неужели Дмитрий Карпачев не отдаст победу ни одной из участниц?

Video: «Супермама» 3 сезон 4 выпуск от 11.03.2021: Неужели на этой неделе никто не получит звание лучшей? Супермама 3 сезон 4 выпуск: старшая дочь мамы-тамады вынуждена согласовывать с ней кандидатуры своих парней? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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