10 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 3 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні гостей прийматиме мама на хайпі Влада. Дівчина не мислить свого життя без Instagram. Вона публікує відверті знімки і без остраху показує сина. Навіть процес пологів Влада транслювала в прямому ефірі! Та чи не перегинає вона палицю, і як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Героїні реаліті вирушають у гості до 20-річної інстамами Влади. Молода жінка з коханим виховує сина Оскара, якому лише 5 місяців. Усе своє життя Влада транслює в Instagram: ділиться всіма подробицями сімейного побуту, публікує відверті знімки, показує сина. Вона вважає себе прогресивною мамою і намагається ламати суспільні стереотипи. Та чи вдається їй ефективно поєднувати батьківство, кар’єру й особисте життя — з’ясують конкурентки Влади на проєкті.

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У 3 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому Влада зустріла конкуренток у спідній білизні?

Навіщо Влада транслювала пологи в прямому ефірі Instagram?

Невже мама на хайпі знімалася в порно?

Чи правда, що коханий Влади вигнав її зі свого дому, коли вона була на третьому місяці вагітності?

Чому Влада вигнала учасниць зі своєї квартири?

Video: «Супермама» 3 сезон 3 випуск від 10.03.2021: Пологи в прямому ефірі — чим іще шокує мама на хайпі Влада? Супермама 3 сезон 3 випуск: Навіщо Влада транслювала пологи в прямому ефірі Instagram? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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