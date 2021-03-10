10 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 3 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня гостей принимать будет мама на хайпе Влада. Девушка не мыслит свою жизнь без Instagram. Она публикует откровенные снимки и без опаски показывает сына. Даже процесс родов Влада транслировала в прямом эфире! Но не перегибает ли она палку, и как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Героини реалити отправляются в гости к 20-летней инстамаме Владе. Молодая женщина с возлюбленным воспитывает сына Оскара, которому всего 5 месяцев. Всю свою жизнь Влада транслирует в Instagram, делится всеми подробностями семейного быта, публикует откровенные снимки, показывает сына. Она считает себя прогрессивной мамой и пытается уйти от общественных стереотипов. Удается ли ей эффективно совмещать родительство, карьеру и личную жизнь — выяснят конкурентки Влады по проекту.

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В 3 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему Влада встретила конкуренток в нижнем белье?

Зачем Влада транслировала роды в прямом эфире Instagram?

Неужели мама на хайпе снималась в порно?

Правда ли, что возлюбленный Влады выгнал ее из своего дома, когда она была на третьем месяце беременности?

Почему Влада выгнала участниц из своей квартиры?

Video: «Супермама» 3 сезон 3 выпуск от 10.03.2021: Роды в прямом эфире — чем еще шокирует мама на хайпе Влада? Супермама 3 сезон 3 выпуск: Зачем Влада транслировала роды в прямом эфире Instagram? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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