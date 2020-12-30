Сьогодні, 30 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшли 47—48 випуски 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-танцівниці Ані та мами-акторки Олени. А також стало відомо, хто ж отримав заповітне звання супермами.

29-річна мама Аня — тренерка з тверку. Вона розлучена і разом із цивільним чоловіком Омаром виховує 3-річну дочку Регіну від першого шлюбу. Аня вважає себе супермамою, тому що встигає працювати, ростити дитину і залишатися яскравою і бажаною дівчиною. Суперниці, відправившись у гості до мами-танцівниці, дізналися неприємні подробиці з її особистого життя. Як виявилося, за зовнішньою ідилією пари ховається те, що Омар не проявляє належної поваги до Ані, дозволяючи собі підняти на неї руку і шльопнути по попі дитину. А сама героїня приділяє весь свій час роботі і чоловікові, обділяючи увагою доньку.

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38-річна мама-акторка Олена виховує двох дочок і сина. Вона вважає себе супермамою, тому що у неї дуже гармонійна сім’я. Втім під час особистої зустрічі з її родиною у учасниць з’явилися сумніви стосовно близьких відносин між Оленою і дітьми. Так, старша дочка поділилася, що в дитинстві їй не вистачало маминої уваги і що її залишали одну доглядати за молодшими. Молодша дочка теж вважає, що у мами часто немає на неї часу і що вона більше любить старшого брата.

Як пройшли консультації учасниць Ані та Олени з Дмитром Карпачовим? А також якими особистими історіями поділилися матусі? Та хто ж став супермамою цього тижня? Дивіться в повних 47—48 випусках проєкту «Супермама»-2.

Video: «Супермама» 2 сезон 47—48 випуски: Якими відвертими історіями поділилися мама-танцівниця Аня та мама-акторка Олена Супермама 2 сезон 47—48 випуски: методи виховання мами-танцівниці Ані та мами-акторки Олени. А також хто став супермамою цього тижня, читайте у матеріалі

Video: «Супермама» 2 сезон 47—48 випуски: Якими відвертими історіями поділилися мама-танцівниця Аня та мама-акторка Олена Супермама 2 сезон 47—48 випуски: методи виховання мами-танцівниці Ані та мами-акторки Олени. А також хто став супермамою цього тижня, читайте у матеріалі

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