«Супермама» 2 сезон 46 випуск: Як виховати генія, розповіла мама-монтессорі Лєра

Сьогодні, 29 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 46 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Героїня цього випуску — 28-річна монтессорі-мама Валерія, яка виховує 3-річного сина Святослава. Вона вважає себе супермамою, тому що розвиток дитини для неї на першому місці. Лєра виховує сина за методикою Монтессорі і вважає його дуже розвиненим.

В гостях у Лєри учасницям дуже сподобався будинок, але окрему увагу привернув дитячий майданчик. Матусям здалося, що дитина не повинна весь час проводити тільки вдома, їй також необхідно частіше виходити в соціум. У свою чергу, і Дмитро Карпачов підкреслив, що в 3 роки дитині недостатньо лише мами, їй потрібне ще й живе спілкування з однолітками.

Але Лєра дуже агресивно відреагувала на зауваження інших мам і навіть дозволила собі лайку при дитині. Ведучий доречно дав пораду, що потрібно уникати сварок при дітях, які активно поповнюють словниковий запас. Тому не варто дивуватися, якщо незабаром вони будуть спілкуватися так само. Крім того 3-річна дитина дуже чутливо ставиться до емоційного стану оточуючих, і така агресія може її налякати.

Уже в будинку Лєра докладніше розповіла про те, як розвиває сина. Система Монтессорі для неї — це перш за все свобода дитини, коли мама тільки направляє її. Мама Аня скептично поставилася до цієї методики розвитку: їй здалося, що у Лєри просто занадто багато вільного часу. Втім Дмитро Карпачов підтримав захоплення героїні сьогоднішнього випуску, назвавши цю систему однією з найкращих для дітей дошкільного віку, яка точно не може перевантажити.

Матусям сподобався Святик, але заявленої на першій зустрічі геніальності вони в ньому не розгледіли. Дмитро Карпачов підкреслив, що хвалити дитину і пишатися нею — прекрасно, але не варто завищувати її вміння. Називаючи дитину геніальною — це свідомо чи несвідомо зобов’язати її відповідати маминим стандартам. Набагато важливіше зосередитися на гармонійному розвитку.

Як відреагувала Лєра на питання матусь про інтимне життя з чоловіком? А також яка тема викликала у героїні сльози? Дивіться в повному 46 випуску проєкту «Супермама».

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