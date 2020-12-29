«Супермама» 2 сезон 46 випуск: Как воспитать гения, рассказала мама-монтессори Лера

Сегодня, 29 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 46 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Героиня этого выпуска — 28-летняя монтессори-мама Валерия, которая воспитывает 3-летнего сына Святослава. Она считает себя супермамой, потому что развитие ребенка для нее на первом месте. Лера воспитывает сына по методике Монтессори и считает его очень развитым.

В гостях у Леры участницам очень понравился дом, но отдельного внимания заслужила детская площадка. Мамочкам показалось, что ребенок не должен все время проводить только дома, ему также необходимо чаще выходить в социум. В свою очередь, и Дмитрий Карпачев подчеркнул, что в 3 года ребенку не достаточно только мамы, ему нужно еще и живое общение со сверстниками.

Но Лера очень агрессивно отреагировала на замечания других мам и даже позволила себе бранную речь при ребенке. Ведущий уместно дал совет, что нужно избегать ссор при детях, которые активно пополняют словарный запас. Поэтому не стоит удивляться, если в скором времени они будут общаться точно также. Кроме того 3-летний ребенок очень чувствительно относится к эмоциональному состоянию окружающих, и такая агрессия может его напугать.

Уже в доме Лера подробнее рассказала о том, как развивает сына. Система Монтессори для нее — это прежде всего свобода ребенка, когда мама только лишь направляет его. Мама Аня скептически отнеслась к этой методике развития: ей показалось, что у Леры просто слишком много свободного времени. Впрочем Дмитрий Карпачев поддержал увлечение героини сегодняшнего выпуска, назвав эту систему одной из лучших для детей дошкольного возраста, которая точно не может перегрузить.

Мамочкам понравился Святик, но заявленной на первой встрече гениальности они в нем не разглядели. Дмитрий Карпачев подчеркнул, что хвалить ребенка и гордиться им — прекрасно, но не стоит завышать его умения. Называя ребенка гениальным — это осознанно или неосознанно обязать его соответствовать маминым стандартам. Намного важнее сосредоточиться на гармоничном развитии.

Как отреагировала Лера на вопросы мамочек об интимной жизни с мужем? А также какая тема вызвала у героини слезы? Смотрите в полном 46 выпуске проекта «Супермама».

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