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«Супермама» 2 сезон 47—48 выпуски: Какими откровениями поделились мама-танцовщица Аня и мама-актриса Алена

30.12.2020

Сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала СТБ вышли 47—48 выпуски 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-танцовщицы Ани и мамы-актрисы Алены. А также стало известно, кто же получил заветное звание супермамы.

супермама

29-летняя мама Аня — тренер по тверку. Она в разводе и вместе с гражданским мужем Омаром воспитывает 3-летнюю дочь Регину от первого брака. Аня считает себя супермамой, потому что успевает работать, растить ребенка и оставаться яркой и желанной девушкой. Соперницы, отправившись в гости к маме-танцовщице, узнали неприятные подробности из ее личной жизни. Как оказалось, за внешней идиллией пары скрывается то, что Омар не проявляет должного уважения к Ане, позволяя себе поднять на нее руку и шлепнуть по попе ребенка. А сама героиня уделяет все свое время работе и мужу, обделяя вниманием дочь.

супермама

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38-летняя мама-актриса Алена воспитывает двух дочерей и сына. Она считает себя супермамой, потому что у нее очень гармоничная семья. При личной встрече с ее семьей у участниц появились сомнения относительно близких отношений между Аленой и детьми. Так, старшая дочь поделилась, что в детстве ей не хватало маминого внимания и что ее оставляли одну присматривать за младшими. Младшая дочь тоже считает, что у мамы часто нет на нее времени и что она больше любит старшего брата. 

супермама

Как прошли консультации участниц Ани и Алены с Дмитрием Карпачевым? А также какими личными историями поделились мамочки? И кто же получил титул супермамы? Смотрите в полных 47— 48 выпусках проекта «Супермама»-2.   

Video: «Супермама» 2 сезон 47—48 выпуски: Какими откровениями поделились мама-танцовщица Аня и мама-актриса Алена

Супермама 2 сезон 47—48 выпуски: какие методы воспитания у мамы-танцовщицы Ани и мамы-актрисы Алены. А также кто стал супермамой на этой неделе, читайте здесь

 

Video: «Супермама» 2 сезон 47—48 выпуски: Какими откровениями поделились мама-танцовщица Аня и мама-актриса Алена

Супермама 2 сезон 47—48 выпуски: какие методы воспитания у мамы-танцовщицы Ани и мамы-актрисы Алены. А также кто стал супермамой на этой неделе, читайте здесь

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