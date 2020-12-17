Сьогодні, 17 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 40 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Конкурентки побували в гостях у мами-мотиваторки Олени. Жінка вважає, що є прикладом для своїх двох дітей. Та чи так це насправді? І чому тоді Олена не може налагодити контакт зі старшою дочкою? Дівчинка впевнена: мама її просто не розуміє.

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Олена — фітнес-тренерка. Вона виховує двох доньок і вважає, що є мотиватором для них. З молодшою ​​дочкою, Русланою, мама проводить багато часу, виховує та навчає її. Та чи вдалося їй налагодити довірливі стосунки зі старшою донькою-підлітком? У цьому вирішили розібратися учасниці, які прийшли до мами-мотиваторки в гості.

Олена зустріла суперниць у спортзалі якраз після тренування з Русланою. Учасницям дуже сподобалася дівчинка. Вони зауважили, що між мамою і дочкою є тісний зв’язок. Руслана розповіла, що рідко свариться з батьками. У той час як зі старшою сестрою їй важко налагодити контакт.

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Матусі дуже хотіли познайомитися з Лізою. Їм було цікаво, чому Олена не може знайти підхід до неї. Яким же було їхнє здивування, коли перед собою вони побачили надто розвинену як на свій вік дівчину. Ліза мала дещо задирливий вигляд: з нестандартною зачіскою і макіяжем. Мамі-продюсерці Лілі здалося, що дівчинці не 12, а 17 років. Під час спілкування суперниці з’ясували, що між мамою і донькою є непорозуміння. Так, Олена вважає, що всі протести Лізи пов’язані винятково з перехідним віком. Вона не бачить сенсу втручатися і щось робити, адже впевнена, скоро все мине само собою. Однак сама Ліза зізналася, що таке ставлення з боку мами її ображає. Дівчинка переконана, що батькам усе одно, як вона живе і чим цікавиться.

До того ж учасниці зауважили, що Олена трохи сувора з дочкою. Так, вона позбавила Лізу кишенькових грошей, бо, на її думку, донька витрачає їх не так, як їй би хотілося. До того ж дівчинка зізналася, що просила маму перевести її в інший клас, бо через сварку з подругою почувається некомфортно. Олена ж не згодна з думкою дочки і вважає, що в цьому немає сенсу.

Після таких одкровень учасниці висловили думку про те, що Олені варто бути більш уважною до проблем дочки, адже під час особистої розмови Ліза зізналася, що думала про суїцид. Однак мама-мотиваторка не надала цьому значення. Вона впевнена: у всьому винен перехідний вік і його треба просто пережити.

Ну, а які стосунки в Олени з чоловіком? А також які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 40 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 40 випуск: Нерозуміння та думки про суїцид — як живе старша донька мами-мотиваторки Олени? Супермама 2 сезон 40 випуск: Нерозуміння і думки про суїцид - як живе старша дочка мами-мотиватора Олени? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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