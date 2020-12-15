«Супермама» 2 сезон 38 випуск: Невже мама-перфекціоністка Наталія шкодить своїм дітям гіперопікою?

Сьогодні, 15 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 38 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Конкурентки побували в гостях у мами-перфекціоністки Наталії. Жінка всю себе присвятила вихованню дітей і господарству. Вона цілими днями займається прибиранням, пранням, прасуванням та при цьому почувається щасливою. Та чи комфортно в таких умовах жити її сім’ї? І чи дає Наталя право вибору дітям?

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Мама-перфекціоністка Наталя 17 років перебуває в декреті. Усе своє життя вона присвятила дітям і господарству. Наталя вважає, що її призначення — бути хорошою мамою і господинею. Її діти їдять тільки в кухні, мікрохвильову піч відкривають за допомогою серветки, а кран у ванній закривають ліктем, щоб на ньому не залишалося розводів. Та чи правильний такий підхід? Чи гіперопіка може негативно вплинути на розвиток дітей і призвести до протестів? У цьому розбиралися суперниці.

Наталя з порога запропонувала матусям одноразові капці та антисептик. Вона розповіла, що зазвичай відразу ж миє за всіма взуття і ставить його в шафу. Мама-перфекціоністка зізналася, що не дозволяє дітям щось мити, адже вони все одно це зроблять неправильно. Також жінка похвалилася тим, що в її домі цілих три пилососи і дуже багато засобів для прибирання, а в холодильнику на кожній полиці лежать серветки, щоб не забруднити його. Однак деякі учасниці не оцінили такий підхід до хазяйновитості. На їхню думку, у Наталії просто обмежені інтереси. Та сама господиня дому з цим не погоджується. Жінка зізналася, що їй подобається займатися господарством і вона почувається реалізованою.

Щоб перевести тему в інше русло, Наталя вирішила познайомити учасниць зі своїм сином. У розмові з ними хлопчик зізнався, що мама часто нагадує йому, як правильно стежити за чистотою в домі. Та найчастіше Наталя все робить сама. Вона заправляє постіль сина (він просто не вміє цього робити), пере, прасує і вішає одяг у шафу. Однак учасниці не зрозуміли такої гіперопіки. На їхню думку, це ведмежа послуга, адже в майбутньому хлопчик не зможе сам про себе подбати. До того ж суперниці вважають, що дітям Наталії некомфортно жити в таких умовах, адже вони перебувають у постійному стресі.

До слова, як розповіла Наталя, її старша дочка раніше трохи бунтувала. А в 13 років і зовсім вирішила поїхати вчитися до іншої країни, щоб позбутися від надмірної опіки і контролю з боку мами.

А які стосунки в Наталії з чоловіком? Чи залежить вона від нього у фінансовому плані? А також які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 38 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 38 випуск: Невже мама-перфекціоністка Наталія шкодить своїм дітям гіперопікою? Супермама 2 сезон 38 випуск: Невже мама-перфекціоністка Наталія шкодить своїм дітям гіперопікою? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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