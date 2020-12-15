«Супермама» 2 сезон 38 выпуск: Неужели мама-перфекционистка Наталья вредит своим детям гиперопекой?

Сегодня, 15 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 38 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Конкурентки побывали в гостях у мамы-перфекционистки Натальи. Женщина всю себя посвятила воспитанию детей и хозяйству. Она целыми днями занимается уборкой, стиркой, глажкой и при этом чувствует себя счастливой. Но комфортно ли в таких условиях жить ее семье? И дает ли Наталья право выбора детям?

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Мама-перфекционистка Наталья 17 лет находится в декрете. Всю свою жизнь она посвятила детям и дому. Наталья считает, что ее предназначение — быть хорошей мамой и хозяйкой. Ее дети едят только на кухне, микроволновую печь открывают с помощью салфетки, а кран в ванной закрывают локтем, чтобы на нем не оставалось разводов. Но правильный ли такой подход? Или же гиперопека может негативно отразиться на развитии детей и привести к протестам? В этом разбирались соперницы.

Наталья с порога предложила мамочкам одноразовые тапочки и антисептик. Она рассказала, что обычно сразу же моет за всеми обувь и ставит ее в шкаф. Мама-перфекционистка призналась, что не позволяет детям что-либо мыть, ведь они все равно это сделают неправильно. Также женщина похвасталась тем, что в ее доме целых три пылесоса и очень много средств для уборки, а в холодильнике на каждой полке лежат салфетки, чтобы не испачкать его. Однако некоторые участницы не оценили такой подход к хозяйственности. По их мнению, у Натальи просто ограничены интересы. Но сама хозяйка дома с этим не согласна. Женщина призналась, что ей нравится заниматься хозяйством и она чувствует себя реализованной.

Чтобы перевести тему в другое русло, Наталья решила познакомить соперниц со своим сыном. В разговоре с ними мальчик признался, что мама часто напоминает ему, как правильно следить за чистотой в доме. Но чаще всего Наталья все делает сама. Она заправляет постель сына (он просто не умеет этого делать), стирает, гладит и вешает одежду в шкаф. Однако участницы не поняли такой гиперопеки. По их мнению, это медвежья услуга, ведь в будущем мальчик не сможет сам о себе позаботиться. К тому же соперницы считают, что детям Натальи некомфортно жить в таких условиях, потому что они пребывают в постоянном стрессе.

К слову, как рассказала Наталья, ее старшая дочь раньше немного бунтовала. А в 13 лет и вовсе решила уехать учиться в другую страну, чтобы избавиться от чрезмерной опеки и контроля со стороны мамы.

А какие отношения у Натальи с мужем? Зависит ли она от мужчины в финансовом плане? А также какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 38 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 38 выпуск: Неужели мама-перфекционистка Наталья вредит своим детям гиперопекой? Супермама 2 сезон 38 выпуск: Неужели мама-перфекционистка Наталья вредит своим детям гиперопекой? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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