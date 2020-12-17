«Супермама» 2 сезон 40 выпуск: Непонимание и мысли о суициде — как живет старшая дочь мамы-мотиватора Елены?

Сегодня, 17 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 40 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Конкурентки побывали в гостях у мамы-мотиватора Елены. Женщина считает, что является примером для своих двоих детей. Но так ли это на самом деле? И почему тогда Елена не может наладить контакт со старшей дочерью? Девочка уверена: мама ее попросту не понимает.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 39 выпуск: Круглосуточная няня и огромные суммы на раскрутку таланта дочери — как живут дети мамы-продюсера Лили?

Елена — фитнес-тренер. Она воспитывает двоих дочерей и считает, что является мотиватором для них. С младшей дочерью, Русланой, мама проводит много времени, воспитывает и обучает ее. Но удалось ли ей наладить доверительные отношения со старшей дочкой-подростком? В этом решили разобраться участницы, которые пришли к маме-мотиватору в гости.

Елена встретила соперниц в спортзале как раз после тренировки с Русланой. Участницам очень понравилась девочка. Они отметили, что между мамой и дочкой есть тесная связь. Руслана рассказала, что редко ссорится с родителями. В то время как со старшей сестрой ей сложно наладить контакт.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 38 выпуск: Неужели мама-перфекционистка Наталья вредит своим детям гиперопекой?

Мамочки очень хотели познакомиться с Лизой. Им было интересно, почему Елена не может найти подход к ней. Каково же было их удивление, когда перед собой они увидели развитую не по годам девушку. Лиза выглядела немного броско: с нестандартной прической и макияжем. Маме-продюсеру Лиле показалось, что девочке не 12, а 17 лет. Во время общения соперницы выяснили, что между мамой и дочерью есть недопонимание. Так, Елена считает, что все протесты Лизы связаны исключительно с переходным возрастом. Она не видит смысла вмешиваться и что-то предпринимать, ведь уверена, скоро все пройдет само собой. Однако сама Лиза призналась, что такое отношение со стороны мамы ее обижает. Девочка убеждена, что родителям все равно, как она живет и чем интересуется.

К тому же участницы отметили, что Елена немного строга с дочерью. Так,она лишила Лизу карманных денег, потому что, по ее мнению, дочь тратит их не так, как ей бы хотелось. К тому же девочка призналась, что просила маму перевести ее в другой класс, так как из-за ссоры с подругой чувствует себя некомфортно. Лена же не согласна с мнением дочери и считает, что в этом нет смысла.

После таких откровений участницы высказали мнение о том, что Лене стоит быть более внимательной к проблемам дочери, ведь во время личного разговора Лиза призналась, что ее посещали мысли о суициде. Однако мама-мотиватор не придала значения такой фразе дочери. Она твердо знает: во всем виноват переходный возраст и нужно просто его пережить.

Ну, а какие отношения у Елены с мужем? А также какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 40 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 40 выпуск: Непонимание и мысли о суициде — как живет старшая дочь мамы-мотиватора Елены? Супермама 2 сезон 40 выпуск: Непонимание и мысли о суициде — как живет старшая дочь мамы-мотиватора Елены?

Читайте нас также в Viber и Telegram.