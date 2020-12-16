«Супермама» 2 сезон 39 выпуск: Круглосуточная няня и огромные суммы на раскрутку таланта дочери — как живут дети мамы-продюсера Лили?

Сегодня, 16 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 39 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Конкурентки побывали в гостях у мамы-продюсера Лили. Женщина воспитывает двоих детей и все силы вкладывает в их развитие. Так, ее 7-летняя Соня выступала на одной сцене с Настей Каменских и Монатиком. Но не реализовывает ли мама свои амбиции за счет дочери?

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Лиле 35 лет и она воспитывает двоих детей: 7-летнюю Соню и 4-месячного Илайчика. Женщина много сил вкладывает в развитие своих детей: ее дочь занимается моделингом, поет и танцует. Девочка выступала на одной сцене с Настей Каменских и Монатиком. При этом мама-продюсер много работает. Она считает, что материнство — не помеха карьере. Но хватает ли Лиле времени на воспитание? В этом решили разобраться участницы проекта.

Лиля пригласила конкуренток на кухню и угостила их шампанским. Женщина призналась, что раньше совсем не умела о себе позаботиться, ей постоянно помогала мама или ее избранники. Но сейчас Лиля с удовольствием иногда готовит мужу ужин, хотя чаще всего это делает няня. Все же участницы не оценили такой подход к хозяйственности, им показалось, что женщина должна уметь практически все.

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Чтобы отвлечь соперниц от этой темы, Лиля рассказала о том, как продюсирует свою дочь. Так, женщина много сил и средств вкладывает в развитие Сони. Однако не все участницы оценили талант малышки, им показалось, что Лиля просто хочет реализовать свои амбиции за счет дочери. К тому же мамочки высказали мнение о том, что она пытается бросить весь мир к ногам Сони, а это в будущем может иметь негативные последствия. И они сразу же нашли подтверждение своим словам, ведь как только Лиля познакомила их со своим младшим сыном, Соня заревновала. Мама-продюсер призналась, что ее дочь часто расстраивается и считает, что мама уделяет ей намного меньше внимания, чем малышу. Участницам показалось, что Соня немного избалована и ее капризы — обычная манипуляция.

Также соперницы удивились тому факту, что няня Илая проживает вместе с его семьей. Как рассказала Лиля, няня помогает ей воспитывать сына: укладывает его спать, просыпается ночью, если малыша нужно успокоить. Однако соперницы не поняли такой подход к воспитанию: они считают, что это все должна делать мама. К тому же они искренне удивились, когда узнали, что в детской есть камера. Им это показалось унизительным. Сама Лиля в этом проблемы не видит.

А какие отношения у Лили с мужем? Зачем женщина подписала брачный контракт, и почему ее семья была на грани развода? А также какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 39 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 39 выпуск: Круглосуточная няня и огромные суммы на раскрутку таланта дочери — как живут дети мамы-продюсера Лили? Супермама 2 сезон 39 выпуск: Круглосуточная няня и огромные суммы на раскрутку таланта дочери — как живут дети мамы-продюсера Лили? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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