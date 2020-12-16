Сьогодні, 16 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 39 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Конкурентки побували в гостях у мами-продюсерки Лілі. Жінка виховує двох дітей і всі сили вкладає в їх розвиток. Так, її 7-річна Соня виступала на одній сцені з Настею Каменських і Монатіком. Та чи не реалізовує мама свої амбіції за рахунок дочки?

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Лілі 35 років і вона виховує двох дітей: 7-річну Соню і 4-місячного Ілайчика. Жінка багато сил вкладає в розвиток своїх дітей: її донька займається моделінгом, співає і танцює. Дівчинка виступала на одній сцені з Настею Каменських і Монатіком. При цьому мама-продюсерка багато працює. Вона вважає, що материнство — не перешкода кар’єрі. Та чи вистачає Лілі часу на виховання? У цьому вирішили розібратися учасниці проєкту.

Ліля запросила конкуренток на кухню і пригостила їх шампанським. Жінка зізналася, що раніше зовсім не вміла про себе подбати, їй постійно допомагала мама або її обранці. Та зараз Ліля залюбки іноді готує чоловікові вечерю, хоча найчастіше це робить няня. Все ж учасниці не оцінили такий підхід до хазяйновитості, їм здалося, що жінка повинна вміти практично все.

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Щоб відволікти суперниць від цієї теми, Ліля розповіла про те, як продюсує свою доньку. Так, жінка багато сил і коштів вкладає в розвиток Соні. Однак не всі учасниці оцінили талант дівчинки, їм здалося, що Ліля просто хоче реалізувати свої амбіції за рахунок дочки. До того ж матусі висловили думку про те, що вона намагається кинути весь світ до ніг своєї Соні, а це в майбутньому може мати негативні наслідки. І вони відразу ж знайшли підтвердження своїм словам, адже щойно Ліля познайомила їх зі своїм молодшим сином, Соня заревнувала. Мама-продюсерка зізналася, що її дочка часто засмучується і вважає, що мама приділяє їй набагато менше уваги, ніж малюкові. Учасницям здалося, що Соня трохи розпещена і її капризи — звичайна маніпуляція.

Також суперниць здивував той факт, що няня Ілая проживає разом із його сім’єю. Як розповіла Ліля, няня допомагає їй виховувати сина: укладає його спати, прокидається вночі, якщо малюка потрібно заспокоїти. Однак суперниці не зрозуміли такого підходу до виховання: вони вважають, що це все має робити мама. До того ж вони щиро здивувалися, коли дізналися, що в дитячій є камера. Їм це здалося принизливим. Сама Ліля в цьому проблеми не вбачає.

А які стосунки в Лілі з чоловіком? Навіщо жінка підписала шлюбний контракт, і чому її сім’я була на межі розлучення? А також які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 39 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 39 випуск: Цілодобова няня і величезні суми на розкручування таланту дочки — як живуть діти мами-продюсерки Лілі? Супермама 2 сезон 39 випуск: Цілодобова няня і величезні суми на розкрутку таланту дочки - як живуть діти мами-продюсерки Лілі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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