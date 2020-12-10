Сьогодні, 10 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 36 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці виставили свої оцінки і визначили переможницю. Але спершу конкурентки вирушили в гості до мами на мільйон Ірини, яка розвиває свого 2-річного сина на всіх фронтах: малюк уже знає практично всі країни, прапори, планети і розуміє кілька мов. Чи так це насправді?

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36-річна Ірина разом із чоловіком, громадянином Туреччини, виховує сина. До вагітності Іра організовувала жіночі тренінги і добре на цьому заробляла, тому вже зараз прищеплює синові «мислення мільйонера». Ба більше, в нього вже є власна платинова картка, якою він може розпоряджатися на власний розсуд. Ірина розвиває свого сина за картками Домана і стверджує, що він розуміє кілька мов. Та наскільки правильний такий підхід? У цьому прийшли розібратися учасниці.

Ірина з порогу вирішила продемонструвати всі успіхи і досягнення сина. Вона провела суперниць в ігрову і попросила дитину назвати слова за картками Домана. Однак деяким матусям здалося, що Іра дуже рано почала вчити малюка і просто хотіла похизуватися його успіхами, навіть не зважаючи на те, що Дамір у цей момент хотів пограти конструктором. Проте мама на мільйон вважає, що це нормально. Ба більше, хлопчик уже вивчає англійську, ходить у басейн і на розвивальні заняття, також у майбутньому мама планує віддати його на футбол. Проте учасниці вирішили, що Іра перегинає палицю. На їхню думку, занять має бути набагато менше.

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Щоб відвернути гостей від цих розмов, Іра розповіла, як займається розвитком фінансової грамотності. У малюка завжди є при собі гроші, своя платинова картка. До того ж мама на мільйон щовечора читає йому мантри про те, що гроші до нього прийдуть легко. Суперниці не оцінили і цей підхід до виховання. Їм здалося, що малюк сприймає це як гру.

Ну, а як матусі поставляться до фінансової гри, у яку запропонує зіграти Ірина? А також які поради вона почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 36 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 36 випуск: Платинова картка і мантри про фінанси — як живе 2-річний син мами на мільйон Ірини? Супермама 2 сезон 36 випуск: Платинова карта і мантри про фінанси - як живе 2-річний син мами на мільйон Ірини? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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