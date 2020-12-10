«Супермама» 2 сезон 36 выпуск: Платиновая карта и мантры о финансах — как живет 2-летний сын мамы на миллион Ирины?

Сегодня, 10 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 36 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы выставили свои оценки и определили победительницу. Но прежде конкурентки отправились в гости к маме на миллион Ирине, которая развивает своего 2-летнего сына по всем фронтам: малыш уже знает практически все страны, флаги, планеты и понимает несколько языков. Но так ли это на самом деле?

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36-летняя Ирина вместе с супругом, гражданином Турции, воспитывает сына. До беременности Ира организовывала женские тренинги и хорошо на этом зарабатывала, поэтому уже сейчас прививает сыну «мышление миллионера». Более того, у ребенка уже есть собственная платиновая карта, которой он может распоряжаться. Ирина развивает своего сына по карточкам Домана и утверждает, что он понимает несколько языков. Но насколько правильный такой подход? В этом пришли разобраться участницы.

Ирина с порога решила продемонстрировать все успехи и достижения сына. Она провела соперниц в игровую и попросила ребенка назвать слова по карточкам Домана. Однако некоторым мамочкам показалось, что Ира слишком рано начала учить малыша и просто хотела похвастаться его навыками, даже не взирая на то, что Дамир в этот момент хотел поиграть конструктором. А мама на миллион считает, что это нормально. Более того, мальчик уже изучает английский, ходит в бассейн и на развивающие занятия, также в будущем мама планирует отдать его на футбол. Но участницы решили, что Ира перегибает палку. По их мнению, занятий должно быть намного меньше.

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Чтобы отвлечь гостей от этих разговоров, Ира рассказала, как занимается развитием финансовой грамотности. У малыша всегда есть при себе деньги, своя платиновая карта. К тому же мама на миллион каждый вечер читает ему мантры о том, что деньги к нему придут легко. Соперницы не оценили и этот подход к воспитанию. Им показалось, что малыш воспринимает это как игру.

Ну, а как мамочки отнесутся к финансовой игре, в которую предложит сыграть Ирина? А также какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 36 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 36 выпуск: Платиновая карта и мантры о финансах — как живет 2-летний сын мамы на миллион Ирины? Супермама 2 сезон 36 выпуск: Платиновая карта и мантры о финансах — как живет 2-летний сын мамы на миллион Ирины? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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