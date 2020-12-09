«Супермама» 2 сезон 35 выпуск: Какая личная трагедия в жизни Саши наложила отпечаток на воспитание детей?

Сегодня, 9 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 35 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы из народа Саши. Женщина больше всего хочет, чтобы ее двое сыновей выросли не избалованными, а добрыми, честными и хорошими людьми. Но правильно ли воспитывает своих детей Саша? А также какая трагедия случилась с мамой из народа в детстве?

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск: Неужели дочь мамы-психолога Инны живет в иллюзорном мире?

29-летняя Саша живет в съемной квартире с двумя детками и мужем. Младшему сыну 10 месяцев, а старшему — 3 года. Сейчас мама находится в декрете и старается вкладывать в детей знания, развивать и обучать их. Еще одно важное правило в их доме — воспитывать сыновей счастливыми личностями. Саша считает, что нет ничего страшного в том, если ее дети попробуют съесть песок или землю из вазона. Но так ли хороши ее методы воспитания? В этом решили разобраться конкурентки.

Поскольку младший сын Саши спал, а старший был в садике, участницы решили сразу же начать с ревизии кухни. То, что они увидели, шокировало их: грязь, жир, пыль и тараканы. Соперницы считают, что так жить нельзя и маме из народа нужно больше времени уделять чистоте. Однако сама Саша уверена: в ее квартире чисто и никакой антисанитарии нет. Мамочки пытались что-то возразить, но хозяйка дома очень резко остановила их и запретила высказывать свое мнение.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 33 выпуск: Неужели мама-богиня Таня совсем не занимается воспитанием детей?

Чтобы отвлечь конкуренток от темы чистоты, Саша решила рассказать о принципах питания своих детей. Как оказалось, старший сын регулярно ест картошку фри, которую Саша готовит ему самостоятельно, а младший с недавних пор употребляет шоколад. В то время, как себя и мужа женщина может побаловать устрицами или стейками из телятины. Но участницы не разделили такой подход к питанию. Они считают, что Саша должна более ответственно относиться к питанию своих детей.

Чтобы объяснить соперницам, откуда такое отношение к чистоте, Саша решила рассказать о своем прошлом. Она призналась, что ей очень сложно, ведь раньше у нее с мужем были финансовые трудности. Сегодня мама из народа больше всего хочет отдохнуть со своей семьей, но пока такой возможности нет. Саша нуждается в поддержке, например, от мамы. Но, к сожалению, женщина уже не в том возрасте, чтобы помочь дочери. Саша таит на маму обиду, ведь та в прошлом не разглядела в своем новом муже — ее отчиме — плохого человека. Как оказалось, мужчина вступил в интимную связь с падчерицей, когда ей было всего 10 лет. Саша очень сложно переживала тот период. Она сбегала из дома, а мама, когда узнала об инциденте, отправила ее в психиатрическую клинику. Сейчас Саша приняла то, что с ней произошло, и простила отчима. Участницы были шокированы такой историей.

Какими еще откровениями поделилась мама из народа Саша, а также какие советы она услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 35 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 35 выпуск: Какая личная трагедия в жизни Саши наложила отпечаток на воспитание детей? Супермама 2 сезон 35 выпуск: Какая личная трагедия в жизни Саши наложила отпечаток на воспитание детей? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.