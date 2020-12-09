Сьогодні, 9 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 35 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами з народу Саші. Жінка виховує найбільше хоче, щоб її двоє синів виросли не розпещеними, а добрими, чесними і хорошими людьми. Та чи правильно виховує своїх дітей Саша? А також яка трагедія трапилася з мамою з народу в дитинстві?

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29-річна Саша живе в орендованій квартирі з двома дітьми і чоловіком. Молодшому синові 10 місяців, а старшому — 3 роки. Зараз мама перебуває в декреті і намагається вкладати в дітей знання, розвивати і навчати їх. Ще одне важливе правило в їхньому домі — виховувати синів щасливими особистостями. Саша вважає, що немає нічого страшного в тому, якщо її діти спробують з’їсти пісок або землю з вазона. Та чи хороші її методи виховання? У цьому вирішили розібратися конкурентки.

Оскільки молодший син Саші спав, а старший був у садку, учасниці вирішили відразу ж почати з ревізії кухні. Те, що вони побачили, шокувало їх: бруд, жир, пил і таргани. Суперниці вважають, що так жити не можна і мамі з народу потрібно більше часу приділяти чистоті. Однак сама Саша впевнена: у її квартирі чисто й ніякої антисанітарії немає. Матусі намагалися щось заперечити, але господиня дуже різко зупинила їх і заборонила висловлювати свою думку.

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Щоб відвернути конкуренток від теми чистоти, Саша вирішила розповісти про принципи харчування своїх дітей. Як виявилося, старший син регулярно їсть картоплю фрі, яку мама готує йому власноруч, а молодший віднедавна вживає шоколад. У той час як себе і чоловіка жінка може побалувати устрицями або стейками з телятини. Та учасниці не схвалили такий підхід до харчування. Вони вважають, що Саша повинна більш відповідально ставитися до харчування своїх дітей.

Щоб пояснити суперницям, звідки таке ставлення до чистоти, Саша вирішила розповісти про своє минуле. Вона зізналася, що їй дуже складно, адже раніше в неї з чоловіком були фінансові труднощі. Тепер мама з народу найбільше хоче відпочити зі своєю родиною, але поки такої можливості немає. Саша потребує підтримки, наприклад, від мами. Та, на жаль, жінка вже не в тому віці, щоб допомогти дочці. Саша таїть на маму образу, адже та в минулому не розгледіла в своєму новому чоловікові — її вітчимі — погану людину. Як виявилося, чоловік вступив в інтимний зв’язок з падчіркою, коли їй було всього 10 років. Саша дуже складно переживала той період. Вона тікала з дому, а мама, коли дізналася про інцидент, відправила її в психіатричну клініку. Зараз Саша прийняла те, що з нею сталося, і пробачила вітчиму. Учасниці були шоковані такою історією.

Якими ще одкровеннями поділилася мама з народу Саша, а також які поради вона почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 35 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 35 випуск: Яка особиста трагедія в житті Саші позначилась на вихованні її дітей? Супермама 2 сезон 35 випуск: Яка особиста трагедія в житті Саші наклала відбиток на виховання дітей? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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