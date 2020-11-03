Сьогодні, 3 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 14 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць із різними поглядами на виховання продовжує боротьбу за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-трудоголіка Злати, яка переклала виховання дітей на плечі чоловіка. Та чи правильне це рішення? Подробиці читайте в матеріалі.

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Злата виховує двох діток: донечці Віці два роки, синові Сашкові — чотири. У їхній родині «добування мамонта» — завдання мами. Злата 24/7 займається бізнесом, працює в соціальних мережах. Батько в цей час сидить із дітьми. Мама впевнена, що, незважаючи на високу зайнятість, вона досить близька з сином і донькою, але чи так це? І чи справляється батько з вихованням дітей? У цьому вирішили розібратися учасниці.

Однак удома Злати не виявилося. Гостей приймав чоловік мами-трудоголіка. Конкурентки відразу ж узялися перевіряти кухню і методи виховання, які чоловік використовує щодо своїх дітей. Увагу учасниць привернув той факт, що діти постійно лізуть на підвіконня. При цьому замків на вікнах немає. Матусям здалося, що це дуже небезпечно, адже діти ще маленькі і можуть легко випасти з вікна. Однак, на думку чоловіка, нічого страшного в цьому немає, адже він пояснює, що небезпечно, а що — ні. На запитання відчайдушної домогосподарки Юлі, чи доводилося йому коли-небудь піднімати руку на дітей, чоловік відповів ствердно і додав, що легкий ляпанець по попі жодної шкоди не завдасть. Мама чемпіонів Марія і відчайдушна домогосподарка Юля були обурені такими поглядами на виховання.

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Таке ж обурення було в учасниць, коли вони побачили, які продукти і в якому стані зберігаються в холодильнику. На думку Юлі, таку їжу категорично не можна давати дітям, адже вона не тільки шкідлива, а й неякісно приготовлена. Марія і Юля вважають, що тільки батьки повинні готувати їжу своїм дітям, тоді як у мами-трудоголіка цим займається інша людина. Але ще більше учасниці обурилися, коли побачили, скільки шкідливої їжі принесла з магазину Злата для своїх дітей.

Щоб відвернути увагу конкуренток від ревізії кухні, Злата вирішила докладніше розповісти про себе та свою роботу. Як зізналася мама-трудоголік, у минулому вона була в стосунках з агресором, який одного разу напав на неї з ножем. Однак Злата знайшла в собі сили піти від нього і почати нове життя. За словами жінки, нині вона щаслива і дуже цінує ту сім’ю, яку створила разом із чоловіком.

Ну, а що скаже мамі-трудоголіку під час особистої зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 14 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 14 випуск: Невже мама-трудоголік відкуповується від власних дітей? Супермама 2 сезон 14 випуск: Невже мама-трудоголік відкуповується від своїх дітей? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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